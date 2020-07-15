РИАМО - 15 июл. Следствие собрало достаточные доказательства для вынесения приговора 46-летнему жителю Москвы, он признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следствием и судом установлено, что мужчина, действуя совместно с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, завладели денежными средствами потерпевшего на общую сумму 310 тысяч долларов США», - сказала Иванова.

На момент совершения преступления по курсу сумма составила свыше 19 миллионов рублей. Злоумышленники сказали потерпевшему о необходимости передачи денег высокопоставленным должностным лицам Следственного департамента МВД России в качестве взятки за прекращение уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области по факту мошенничества в отношении гендиректора коммерческой организации.

«В действительности соучастники такими полномочиями не обладали и оказать влияние на ход и результаты расследования не могли, а денежными средствами планировали распорядиться по собственному усмотрению», - добавила Иванова.

Далее обвиняемый с соучастниками, не желая отказываться от преступных намерений, также получили от другого потерпевшего якобы за прекращение того же уголовного дела 20 тысяч долларов — часть затребованного 1 миллиона долларов.

Однако при получении денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ России.

Следователи выяснили, что обвиняемый и соучастники преступления использовали техническое устройство изменяющее голос. Проведена фонографическая судебная экспертиза, которая установила принадлежность голоса обвиняемого.

В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Расследование дела в отношении соучастников продолжается.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.