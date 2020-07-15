РИАМО - 15 июл. Росгвардеец спас ребенка во время пожара в Москве, возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Твардовского, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«Во внеслужебное время, находясь возле одного из домов на улице Твардовского, сотрудник Главного управления Росгвардии по городу Москве увидел черный дым, поднимающийся из окна квартиры на 10 этаже», - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что в одной из квартир, примыкающей к загоревшейся, находится ребенок. Правоохранитель поднялся и вывел из опасного места 12-летнюю девочку, которая была дома одна и оказалась заблокирована из-за густого дыма.

Выйдя с ребенком на улицу, росгвардеец связался с родственниками девочки и дождался их приезда.