РИАМО - 15 июл. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла девяти баллов из десяти возможных, сильнее всего загружены центральные улица мегаполиса, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на Садовом и Третьем транспортном кольце, на набережных Москвы-реки и Водоотводного канала. Загружены улицы Трубная, Цветной бульвар, Новый Арбат, Тверская, Моховая, Лубянка, Большой Каменный мост или Знаменка.

Также серьезные пробки образовались на западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 21 часу загруженность дорог снизится до семи баллов, к 22 часам – до четырех баллов.