РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 июл. В подмосковном Красногорске благодаря работе административной комиссии ликвидировали 364 нарушения чистоты с начала года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По итогам работы административной комиссии с января 2020 года в муниципалитете ликвидировано 364 нарушения», – говорится в сообщении.

Задача административных комиссий – выявление и пресечение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, а также тишины и покоя граждан, совершаемых физическими лицами, и привлечение нарушителей к административной ответственности.

«Административно-техническая комиссия Красногорска традиционно занимает верхние строчки рейтинга по эффективности работы в Московской области», – заключается в материале.