РИАМО - 15 июл. Компания «Пластиковая мануфактура» получила разрешение на реконструкцию завода и увеличение производственных мощностей в Звенигороде Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Фирма занимается производством пластиковой сантехарматуры «АНИ пласт», которая используется для установки комплектующих от раковины до канализации. Продукцию предприятия экспортируют в 30 стран мира.

«По итогам проведения реконструкции завод пластиковой мануфактуры в Звенигороде планирует увеличить мощности в два раза, до 48 миллионов штук выпускаемой продукции в год. Площадь предприятия составит 30 тысяч квадратных метров», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«Пластиковая мануфактура» является одним из наиболее масштабных заводов в Российской Федерации в сегменте сантехарматуры. Проект сопровождается Центром содействия строительства при правительстве Подмосковья.

Закончить работы по реконструкции завода планируется в начале 2022 года. Рабочие места увеличатся с 300 до 400. В проект инвестируют 1,2 миллиарда рублей.