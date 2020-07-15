РИАМО - 15 июл. Со среды в Московской области начали работу загородные детские лагеря, их открыли по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Все вожатые в лагерях проверены на коронавирусную инфекцию, территории лагерей продезинфицированы.

«В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Подмосковья подано 115 заявок. До конца июля в Подмосковье заработает 36 организаций отдыха и оздоровления детей, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора, из 70 детских лагерей, вошедших в реестр. Мы ежедневно принимаем уведомления о готовности лагерей приступить к работе», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что в регионе уже открылись подведомственные лагеря «Звонкие голоса», «Осташево», «Имени 28 Панфиловцев».

В этом году детские лагеря в Московской области посетят вдвое меньше ребят, чем обычно. При этом они могут отдохнуть только в своем регионе. Дети должны заехать одновременно, все автобусы - быть обработанными дезинфицирующими средствами.

Каждый день у детей будут измерять температуру. Особое требование – каждый ребенок должен находиться исключительно в своем отряде. Творческая и спортивная программы будут организованы с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности.