РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в общегородской тренировке на открытом воздухе в четверг, сообщается на странице управления по физкультуре и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Тренируемся вместе на свежем воздухе! Шестнадцатого июля ждем всех любителей спорта в микрорайоне Изумрудные холмы», - говорится в сообщении.

В 18:30 пройдут веселые старты для юных спортсменов. Детей ждут интересные упражнения и разминка с позитивным тренером.

«В 19:00 начнется функциональная тренировка со старшим инструктором-методистом Красногорской арены имени В.В. Петрова Эдуардом Мурыковым. С ним вы укрепите мышцы тела, повысите ловкость и координацию», - отмечается в материале.

В 19:30 пройдет тренировка коллектива джамперов. Желающие смогут попробовать свои силы на джампах.

В 20:00 ожидает тренировка по смешанным единоборствам с серебряным призером чемпионата России по панкратиону Сергеем Сизовым. Он познакомит любителей спорта с основами боевых искусств.

«Приглашаем всех желающих вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки! Не забывайте взять с собой воду и хорошее настроение! Участие бесплатное», - добавляется в материале.

Занятия пройдут на площадке в лесопарке за домами №№2 и 4 по улице Игоря Мерлушкина.