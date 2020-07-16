РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске в четверг откроются два детских летних оздоровительных лагеря.

В этом году в округе будут открыты два загородных муниципальных оздоровительных лагеря «Ромашка» и «Мечта», они откроют свои двери для воспитанников в четверг и проведут две смены по 21 дню.

В лагерях уделяется большое внимание вопросам эпидбезопасности и дезинфекции. В частности, родители не смогут на протяжении всей смены навещать детей, привозить и увозить вещи и продукты. Наполняемость лагерей сократится на 50%, из программ уберут массовые мероприятия и многое другое.