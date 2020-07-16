РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске с четверга стартует конкурс по отбору программ социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии из бюджета округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Администрация Подольска объявляет конкурс по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Подольска, по приоритетному направлению в сфере социальной политики для предоставления субсидий из бюджета округа в 2020 году. В конкурсе будут рассматриваться программы (проекты) организаций, направленные на повышение уровня социальной защищенности людей пожилого возраста и инвалидов, посвященные знаменательным событиям, памятным датам и так далее», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 14 августа с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45) ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья и праздничных дней в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» по адресу: улица Чистова, дом 11/8, кабинет 102. Получить консультацию можно по телефону: 8(496)757-77-71 или электронной почте: csppodolsk@yandex.ru.

Данный конкурс проводится в округе с 2019 года, за это время субсидии из муниципального бюджета были предоставлены четырем некоммерческим организациям Подольска.