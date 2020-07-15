РИАМО — 15 июл. В компании Check Point обнаружили уязвимость службы DNS-сервера системы Windows, которую могут использовать киберпреступники, чтобы завладеть данными информационной системы, сообщает Газета.ru.

«Нарушение работы DNS-сервера — это очень серьезная проблема. Использование уязвимости сервера позволяет хакерам получить доступ ко всем конфиденциальным данным компании», — отметил руководитель исследовательской группы Check Point Омри Херсковичи.

Он уточнил, что уязвимостей подобного типа не много, однако, компании, которые пользуются ОС Windows Server, сильно рискуют.

Уязвимость Signed существует в коде Microsoft уже более 17 лет. Предполагается, что о ней знают и злоумышленники.