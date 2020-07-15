РИАМО - 15 июл. Депутаты Московской городской думы поддержали внесенный в Госдуму законопроект об изменениях в Трудовой кодекс РФ, которые закрепляют возможность дистанционной работы в стране, передает корреспондент РИАМО.

«Предложенные изменения позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний, а, значит, и реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей», - сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он добавил, что в законопроекте вводятся понятия дистанционной удаленной работы, временной дистанционной удаленной работы и комбинированной дистанционной удаленной работы.

По его словам, в мире наблюдается тенденция того, что в среднесрочной перспективе удаленная работа станет нормой для многих видов бизнеса. Особенно это очевидно в крупных городах и мегаполисах. Исследование, проведенное социологами, показало, что в Москве и Санкт-Петербурге доля работников на удаленке оказалась выше по сравнению с другими городами России почти на 30%.

«Ожидается, что до 5% трудящихся россиян, то есть порядка 2,5 миллионов человек, продолжат работать дистанционно и после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией», - добавил спикер городского парламента.

Он отметил, что обсуждаемый законопроект очень актуален.