РИАМО – 15 июл. Жителям Подмосковья рассказали, что в Зарайске можно с пользой провести выходные и увидеть самый маленький в России кремль, водонапорную башню и музей с уникальными экспонатами возрастом 22 тысячи лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

До Зарайска можно доехать на автобусе, электричке или машине. Автобус №330 отправляется от станции метро «Котельники» с интервалом примерно в час. Время в пути – около 2,5 часов. Электрички ходят от Казанского вокзала. Необходимо дохать до станции Голутвин (2-2,5 часа), и оттуда 60 минут на автобусе №31 до Зарайска.

«Второй вариант – до станции Луховицы (2,5 часа), а оттуда – 40 минут на автобусе №№24 или 31. На машине можно добраться по трассе М5 (Ново-Рязанское шоссе) через Луховицы или по платной трассе М4 «Дон» через Ступино», – говорится в сообщении.

В Зарайске стоит посетить самый маленький российский кремль и один из самых старых подмосковных музеев, который бережно хранит историю города с 1531 года. Архитектурный ансамбль кремля включает в себя Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, где хранится главная святыня Зарайска – икона Николая Чудотворца, а также здание бывших Присутственных мест (духовного училища), где располагаются экспозиции.

В археологическом зале музея собраны останки древних животных, предметы быта, статуэтки и другие артефакты, найденные во время раскопок внутри Зарайского кремля. Тут есть череп носорога, фигурка бизона и палеолитические Венеры возрастом 22 тысячи лет. А еще можно полюбоваться коллекцией разнообразных предметов искусства России, Европы и Японии, полотнами кисти Репина и Бакста и образцами западноевропейской мебели XVII – начала ХХ веков.

Также нужно побывать на водонапорной башне, которую построили в 1916 году. Ее высота – 29 метров. Изначально она снабжала водой близлежащие улицы, но после прихода централизованного водоснабжения сооружение пришло в упадок. Однако сносить ее не стали.

Теперь водонапорная башня служит смотровой площадкой: вид на город с нее открывается просто шикарный. За панорамными фотографиями Зарайска с высоты птичьего полета отправляются именно сюда. Входной билет для взрослых стоит 100 рублей, для школьников и студентов – 50 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно.

Еще одно уникальное место – мемориальный дом-музей А. С. Голубкиной – одной из самых известных женщин-скульпторов в России. Ее выставки проходили в Москве, Петербурге, Риме, Нью-Йорке и Париже, где она брала уроки у самого Огюста Родена.

В Зарайске Голубкина прожила до 25 лет. Затем она уехала в Москву, но связи с родным городом не теряла и часто возвращалась сюда после отъезда.

В коллекцию музея входят письма, фотографии, личные вещи Голубкиной и членов ее семьи, несколько подлинных произведений скульптора и гипсовые отливы с работ, хранящихся в Государственном Русском музее. В залах второго этажа воспроизведена обстановка жилых комнат. Цена входного билета – 90 рублей; посещение дома-музея с обзорной экскурсией по залам – от 100 рублей.

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