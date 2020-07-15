РИАМО - 15 июл. Вечером в среду во всех населенных пунктах Московской области восстановили электроснабжение по штатной схеме, ранее оно было прервано из-за ливня и шквалистого ветра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

После сильных дождей и шквалистого ветра, которые были в Подмосковье минувшей ночью, электроснабжение было нарушено в 162 населенных пунктах (657 домов) в 13 муниципальных образованиях.

«По состоянию на 18:00, электроснабжение восстановлено по штатной схеме во всех населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Кроме того, сильный ветер повалил 51 дерево в Подмосковье, из-за непогоды был поврежден один автомобиль, а также две кровли зданий.