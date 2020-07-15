РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Подольский машиностроительный завод получил поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ) для реализации проекта по реконструкции ТЭЦ АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» в Республике Казахстан, сообщается на сайте предприятия.

«АО «РОСЭКСИМБАНК», входящий в группу РЭЦ, предоставил АО «ЗиО» банковские гарантии для обеспечения экспортного контракта по проектированию и комплектной поставке двух котельных установок с котлами Е-190-9,8-510КТ для реконструируемых энергоблоков станций №№1 и 2 на ТЭЦ «Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения» - крупнейшего предприятия Казахстана по подготовке железорудного сырья», - говорится в сообщении.

РЭЦ - государственный институт поддержки экспортоориентированных компаний, предоставляющий различные виды финансовой и нефинансовой поддержки. В рамках группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийной поддержке экспортеров оказывает АО «РОСЭКСИМБАНК».

АО «Подольский машиностроительный завод» - один из лидеров российского энергетического машиностроения с вековой историей, имеет 70-летний опыт проектирования и изготовления котельного оборудования для ТЭС большой мощности и является традиционным поставщиком оборудования котельного острова для энергетических объектов Республики Казахстан. В их числе Экибастузская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, ТЭС «Аксу».