РИАМО - 15 июл. С начала 2020 года на территории городского округа Воскресенск ликвидировано 13 несанкционированных свалок, этими работами занимались муниципальные службы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Утилизация отходов является дорогостоящим делом, в округе находятся недобросовестные коммерсанты, которые не считают нужным тратить деньги на утилизацию мусора, а предпочитают тайком вывалить его в овраг, в лес, на обочину дороги.

«На сегодняшний день имеется несколько заявлений от администрации округа в УМВД по такого рода делам, и мы рассчитываем, что к этим «преступникам от экологии» будут применены самые строгие меры с возмещением ущерба, нанесенного окружающей среде и расходов на утилизацию мусора», - говорится в сообщении.

Большую помощь в борьбе с нарушениями в сфере экологии оказывают жители. Благодаря общим усилиям можно справиться с проблемами несанкционированных свалок и другими правонарушениями в природоохранной сфере.

«Уважаемые воскресенцы, записывайте номера машин, вываливших мусор в неположенном месте, фотографируйте на смартфон, если есть такая возможность. И немедленно передавайте данные в полицию, в службу административного надзора, администрацию», - добавляется в материале.

Данную информацию можно сообщать по номеру 112. Сообщения о сваливаемом мусоре можно отправлять в любое время дня и ночи. Чем быстрее в правоохранительные органы поступит информация, тем эффективнее будет расследование преступной деятельности.