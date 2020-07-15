РИАМО - 15 июл. На территории Подмосковья работают отели, в которых можно отдохнуть с питомцем, но для этого хозяину нужно собрать справки, подтверждающие, что животное здорово, не забыть намордник и поводок, а также заранее позвонить в отель и узнать, есть ли ограничения по весу и размеру питомца, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Если вы решили отправиться в путешествие со своей собакой, следует продумать некоторые аспекты поездки. Например, номер лучше забронировать заранее», - говорится в сообщении.

Это следует сделать потому, что в некоторых отелях, где принимают гостей с собаками, есть ограничения по весу и размеру питомца.

Кроме того, перед поездкой нужно взять справку у ветврача о здоровье животного и сделанных прививках.

Один из отелей - «Бережки-Холл» - расположен в городе Егорьевск. Для любителей спорта там есть тренажерный зал и бассейн. Можно также отдохнуть и расслабиться в СПА-центре.

Отель «Покровское-Дивное» больше рассчитан на семейный отдых. Он находится на территории конноспортивного клуба в городском округе Истра. Гости могут покататься на лошади по лесу. Также там есть зоосад, где проживают лисица, носуха, хорек, поссумы, кролики, козы и даже кенгуру.

Парк-отель «Воздвиженское» располагается в огромном парке в городском округе Серпухов. Гости проживают в пятиэтажном гостиничном комплексе. На территории отеля есть бассейн, сауна, русская баня, лодочная станция и каскадные пруды.

Отельный комплекс «Новый берег» находится на берегу Пироговского водохранилища в городском округе Мытищи. Тут есть СПА-центр с бассейном, гидромассажной ванной, сауной и хаммамом. На территории гостиничного комплекса находится пляжная зона с лежаками, зонтиками и бунгало.

Последний в списке - парк-отель «Яхонты Истра» в городском округе Истра. Гости могут отдыхать на частном пляже. Также можно поиграть на теннисных кортах, заняться водными видами спорта или сходить в сауну.