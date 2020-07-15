РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Подготовку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду в городском округе Люберцы завершат до 1 сентября, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году работы по подготовке к отопительному периоду в Люберцах были начаты с опозданием в графике из-за пандемии коронавируса. Сегодня готовность городского округа составляет 45%, необходимые работы проведены в 1196 многоквартирных домах из 2102», – отметил Ружицкий.

По словам главы округа, объекты инженерной инфраструктуры – водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения – к прохождению осенне-зимнего сезона будут готовы до 15 сентября.

«На сегодня работы проведены в 31 котельной из 81, подготовлено почти 110 километров сетей теплоснабжения, 14 водозаборных узлов из 30. Запасы топлива созданы на 52% от запланированного объема», – добавил Ружицкий.

Кроме того, в этом году запланировано техническое перевооружение двух котельных в Люберцах: на улице Гоголя и Комсомольском проспекте, а также реконструкция котельной на Быковском шоссе в Малаховке. После проведения работ тепловая мощность объектов будет увеличена.