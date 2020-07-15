РИАМО - 15 июл. Виной аномальных ливней в Московской области является южный циклон, именно он принес в область уже более месячной нормы осадков за июль, также ему не дал прохода в другие регионы блокирующий антициклон на Уралом, сообщил ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков.

«Прошедшие сильные дожди были связаны с выходом южного циклона. Он распространялся из района Черного моря. И основную фазу осадков вылил за минувшие выходные и вчерашний вечер. Дождливая фаза подходит к концу. Хотя южный циклон еще находится непосредственно над столицей, но его зона осадков уже значительно поредела», – сказал Старков в эфире «Радио 1».

Он отметил, что сейчас все, что осталось от циклона, смещается на север европейской части России.

По его словам, в Подмосковье с уменьшением количества осадков вернется тепло, уже в выходные ожидается в районе плюс 25 градусов.

Он пояснил, что ливни, вызвавшие подтопления в Москве и области, связаны с задержавшимися на востоке страны антициклонами.

«Почему в этом году много осадков? Это пресловутые блокирующие антициклоны. Мы иногда о них слышим в теплое полугодие, и, наверное, хорошо их запомнили со времен летней жары 2010 года, когда блокирующий антициклон располагался непосредственно над территорией Центральной России. Он и обусловил сухую и жаркую погоду», - добавил синоптик.

Он уточнил, что в данном сезоне блокирующие антициклоны возникают над районами Поволжья и Урала, там сейчас жарко, а в Московском регионе – дожди.

По его словам, данные блокирующие антициклоны будут определять погоду максимум десять дней, а затем либо разрушатся, либо уйдут восточнее.