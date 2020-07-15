РИАМО - 15 июл. В Останкинскую телебашню во время грозы 14 июля с 19:20 до 21:00 ударило более 10 молний, удары в башню отражались обратно в атмосферу, все это время трансляция телевидения и радио не прекращалась, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Система грозового предупреждения телебашни сработала в 19:04. И уже через 16 минут в шпиль устремилась первая молния. В этот период Останкинская башня работала как самый высокий молниеотвод столицы и в то же время сама стала источником исходящих молний», - говорится в сообщении.

В столице в среднем случается до 25 гроз в год. В районе телебашни их происходит до 32. Ежегодно наблюдается в среднем 60-65 разрядов в башню и из нее.

14 июля в Москве прошел сильный дождь, а также была гроза и порывистый ветер.