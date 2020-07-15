РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Легионеры подмосковного хоккейного клуба «Витязь» подписали контракты на новых условиях с понижением зарплаты, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Легионеры подмосковного «Витязя» Линус Хультстрем, Маттиас Теденбю, Джастин Дэнфорт, а также защитник Игорь Головков подписали контракты на новых условиях с понижением зарплаты», - говорится в сообщении.

Новый контракт с «Витязем» заключил вратарь Максим Дорожко, воспитанник подольской школы «Витязя», прошедший путь молодежной команды «Русские Витязи», завершив в ней выступления в 2018 году. Два минувших сезона Дорожко провел в ВХЛ, выступая за пермский «Молот-Прикамье», «Ермак» Ангарска и китайский клуб «Ценг Тоу».