РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско вручил грамоты и благодарственные письма Мособлдумы волонтерам – представителям Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы и активистам «Молодой Гвардии», говорится в сообщении Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

С первых дней пандемии коронавируса добровольцами был создан волонтерский штаб «Единой России» на базе местного отделения «Молодой Гвардии» и Молодежного парламента.

«Пять люберецких волонтеров удостоены наград за самоотверженную, добросовестную работу, высокий профессионализм в условиях пандемии и оказание помощи жителям в период режима самоизоляции», – говорится в сообщении.

Присутствующий на награждении депутат муниципального Совета депутатов, сторонник партии «Единая Россия» Павел Софьин пожелал молодым людям больших успехов в волонтерской, общественной и профессиональной деятельности.

«В кризис проявляются лучшие качества человека. Готовность помогать людям, ежедневная разносторонняя деятельность – такая работа требует больших энергозатрат. Но эта помощь необходима люберчанам, она придает сил. Активные, чуткие молодые люди, готовые в любое время суток прийти на помощь людям, живут и работают в нашем округе! Они являются ярким и достойным примером молодежи нашего времени!» – сказал Дениско.