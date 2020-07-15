РИАМО - 15 июл. За период 3-9 июля специалисты обработали 303 вопроса, поступивших в Центр управления регионом, в основном жителей волновали вопросы финансового состояния застройщика, исполнения обязательств по договорам долевого участия и незаконного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

«Финансовое состояние застройщика – 70 обращений. Исполнение обязательств ДДУ – 43 обращения. Незаконное строительство – 42 обращения», - говорится в сообщении.

Самыми активными на прошлой неделе стали жители Химок, Подольска, Одинцова и Видного.