РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. В подмосковном Красногорске 26 детей с ограниченными возможностями здоровья получили льготные путевки в санатории и на курорты нынешним летом, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске возобновили выдачу путевок на санаторно-курортное лечение. Путевки на лечение в санаториях и на курортах уже получили 26 детей с ограниченными возможностями здоровья и 19 инвалидов. Еще 6 путевок в наличии для региональных льготников - пенсионеров и ветеранов труда с доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов», - говорится в сообщении.

В текущем году льготные категории граждан муниципалитета смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, Минеральных вод, Калининградской, Смоленской и Костромской областей.

Встать в очередь на санаторно-курортное лечение и проверить, как она продвигается, можно на портале госуслуг. Кроме этого, теперь для оформления бесплатных талонов на проезд в санаторий не нужно посещать управление социальной защиты.

«Достаточно подать заявление через личный кабинет на региональном портале госуслуг. В течение дня наши сотрудники выносят решение. Если ответ положительный, заявитель может прийти в кассу перевозчика с паспортом», - сказала заместитель начальника Красногорского управления социальной защиты населения Ирина Смирнова.

Право на бесплатный проезд имеют только граждане, социальная помощь которым гарантирована федеральным законом. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, чернобыльцы, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие категории.