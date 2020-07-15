РИАМО - 15 июл. В Московской области рекомендовано возобновить спортивные соревнования с соблюдением стандартов санитарной безопасности и ограничением количества участников до 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта провел расширенное заседание. Депутаты совместно с представителями подмосковного министерства физкультуры и спорта, Роспотребнадзора, а также со спортсменами, обсудили летние виды спорта.

«У президентов спортивных федераций, а у нас их в регионе 122, возникают вопросы, когда можно начать проводить соревнования, а главное, как это сделать правильно. На сегодняшний день министерством физической культуры и спорта Подмосковья рекомендовано начать проводить соревнования», — сказал председатель комитета Олег Жолобов.

Как отметил первый заместитель министра физкультуры и спорта региона Александр Сазанович, проводить соревнования в Подмосковье можно, но с соблюдением стандартов.

«Нужно измерять температуру, мыть руки, в масках ходить только до спортивного сооружения, а дальше соревноваться без средств индивидуальной защиты. Количество участников таких мероприятий не должно превышать 50 человек, включая тренеров и персонал», — подчеркнул он.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора спортсменов сейчас заселяют в комнаты по одному человеку, что, по словам президентов спортивных федераций, вызывает определенные трудности, в том числе финансовые.

«Министерство рекомендует спортсменов из одной команды размещать по двое человек. Так как они проводят большую часть времени вместе и на футбольном поле или в бассейне постоянно контактируют, смысла их заселять в одиночку нет», — отметил Сазанович.

Для того, чтобы соревнования в регионе стартовали быстрее, федерациям рекомендовали самим согласовать их с муниципальными образованиями, затем, приложив к пакету документов соответствующее разрешение, все передать в министерство физической культуры и спорта региона. Там внесут изменения в календарный план.

«Те деньги, которые были предусмотрены на соревнования в соответствии с календарным планом, сейчас заблокированы, но по мере проведения соревнований, надеюсь, нам дадут (возможность - ред.) их разблокировать, предварительно такая договоренность есть. И все обязанности со стороны министерства будут выполнены», — Сазанович.