РИАМО - 15 июл. В подмосковной Кашире до конца текущего года планируется расселить жителей из 14 аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Расселить 160 человек, которые живут в 62 аварийных помещениях, удастся благодаря реализации нацпроекта «Жилья и городская среда». Площадь расселяемого жилья составит около 2 тысяч квадратных метров.

«С начала 2020 года в Кашире уже расселен 91 человек из 36 аварийных помещений площадью более 1,1 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Планируется провести расселение домов по адресам: город Кашира, улица Большая Красноармейская, дом №11, улица Ильича, дом №28, улица Пролетарская, дом №43, улица Карла Маркса, дом №9, улица Малая Красноармейская, дом №26, улица Свободы, дом №15, городок Рабочий, дом №11, улица Каляева, дом №38, улица Чичерина, дома №№47, 50, микрорайон Ожерелье, улица Заводская, дома №№7, 10 и поселок Топканово, улица Парковая, дома №№3, 6.

Расселение аварийного жилья, каким его признали до наступления 2017 года, ведется в соответствии с федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На реализацию расселения средства выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».