РИАМО - 15 июл. В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно закону, граждане старшего поколения, которые получают выплаты по старости, инвалидности или по потере кормильца в размере меньше двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитам менее одного миллиона рублей. Но у человека не должно быть иных источников дохода, кроме пенсии, и другой недвижимости, кроме той, где он проживает.

«Также авторы закона предлагают распространить похожие льготы на представителей бизнеса из наиболее пострадавших отраслей», - говорится в сообщении.

Документ указывает, что рассрочку могут дать на год, если сумма меньше или равна 15 миллионам рублей.

При этом рассрочка не распространяется на долги по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате.