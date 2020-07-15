РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Сотрудники миграционного пункт №3 подмосковных Люберец работают оперативно, очередей на оформление каких-либо документов нет, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В рамках общественного контроля член Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Черкашин посетил миграционный пункт №3 отдела по вопросам миграции МУ МВД. Ознакомившись с работой пункта, Черкашин оценил условия для приема граждан и доступность необходимой информации, оказания государственных услуг, а также поприсутствовал на приеме.

«Член Общественного совета положительно оценил оперативность работы сотрудников, отсутствие очередей, а также отметил удобство получения услуг в электронном виде, что значительно экономит время и обеспечивает оплату госпошлины со скидкой 30%», - говорится в сообщении.