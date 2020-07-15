РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске восстановили электроснабжение 114 частных домов, где ранее из-за грозового фронта было повреждено высоковольтное оборудование, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Городские службы оперативно ликвидировали последствия дождя и ветра после грозового фронта, прошедшего вечером 14 июля. Так, сотрудники Подольского комбината благоустройства с раннего утра убирали поваленные деревья и ветки с проезжей части и тротуаров. Работы прошли на улицах Литейная, 30/9, 32, на улице Карла Маркса, 71, Большая Серпуховская, 6, проспект Юных Ленинцев, 40, в деревне Федюково, на улице Октябрьская, 12, в микрорайоне Львовский на улице Красная, 8 и в деревне Мотовилово.

«Специалисты Подольского РЭС ЮЭС ПАО «МОЭСК» восстановили электроснабжение 114 частных домов, в которых проживают 525 жителей. 14 июля в 19:20 в результате повреждения высоковольтного оборудования было отключено электроснабжение деревень Акишово, Лемешово, Жарково, Докукино, поселка Кузнечики. Для устранения последствий технологического нарушения было задействовано две бригады с двумя единицами техники, также привлекались автомобили передвижных электролабораторий. В настоящее время электроснабжение жилых домов восстановлено», - говорится в сообщении.

В результате грозового фронта никто не пострадал, подтоплений также зафиксировано не было. Уровень воды в реке Пахре не изменился. Плотина находится в исправном состоянии.

«Накануне по поручению главы округа Николая Пестова были обследованы места возможных подтоплений в Матвеевском, Быкове, Бородине, на улицах Генерала Смирнова, Циолковского, проспекте Юных Ленинцев. Очищены водопропускные системы гидротехнических сооружений. МУП «Водоканал», обслуживающий основную городскую плотину на Пахре, провел дополнительные работы по расчистке верхнего бьефа», - поясняется в материале.

Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с непогодой, специалисты в округе ведут мониторинг обстановки, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.