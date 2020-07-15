РИАМО - 15 июл. Красногорскую фирму «Экология плюс» оштрафовали на 250 тысяч рублей за захламление территории в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники экологического надзора провели расследование в отношении красногорского ООО «Фирма «Экология плюс».

«В ходе расследования установлено, что в микрорайоне Подрезково на землях, предназначенных для жилищного строительства, размещены грунты и строительные отходы: лом кирпича и бетона, битое стекло, упаковка и другие. Высота навалов местами достигала 4-метровой высоты. Место размещения отходов огорожено забором», — говорится в сообщении.

Собственниками земли являются физлица. Один из них пояснил, что земельные участки сданы в аренду.

После проведения расследования фирме, нарушившей закон, был назначен штраф в 250 тысяч рублей, а также выдано предписание на ликвидацию навалов мусора с приведением земли в начальный вид. Минэкологии Подмосковья контролирует исполнение предписания.