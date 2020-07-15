РИАМО – 15 июл. Летняя пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице с 23 июня, комитет по туризму города Москвы составил подборку из пяти интересных маршрутов на прогулочных теплоходах и яхтах, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

При организации поездок в столице будут соблюдать санитарные нормы – пассажирам следует пользоваться масками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию. Также на 20-70% снизилось максимальное количество людей, которые могут находиться на борту.

«Водные прогулки всегда пользовались популярностью среди горожан и гостей столицы. А в летний день совершить путешествие по Москве-реке, наслаждаясь живописными видами города, особенно приятно», – отмечается в сообщении.

Очень популярной прогулкой по Москве-реке является маршрут по центру города. Это двухчасовое путешествие, в ходе которого можно увидеть центральные достопримечательности. За время прогулки открываются виды на Собор Василия Блаженного, Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому и Воробьевы горы. Отправление и прибытие теплоходов проходит на причале «Новоспасский мост».

Также интересной является часовая речная прогулка вокруг Золотого острова. Она позволит увидеть все ключевые достопримечательности города, не сходя с теплохода. Кольцевой маршрут проходит по самому центру Москвы с прохождением уникального участка по Водоотводному каналу, недоступному для крупных судов.

Данная прогулка берет начало у причала «Зарядье», проходит мимо фонтанного комплекса на Водоотводном канале, затем Малый Москворецкий, Чугунный, Садовнический, Комиссариатский и Зверев мосты.

«Еще один необычный маршрут начинается от Троице-Лыково и проходит в сторону «Москвы-Сити» – самого сердца делового мегаполиса и одной из новых достопримечательностей города. Живописная акватория, удивительная архитектура зданий, контраст видов между началом и финалом маршрута и прохождение шлюзования в камере шлюза №9 канала имени Москвы – все это оставит незабываемые впечатления», – говорится в сообщении.

Данная прогулка займет от 1,5 до 3 часов.

Прогуляться по маршруту «Москва-Сити» – Северный речной вокзал» можно ночью. В это время можно увидеть завораживающую подсветку зданий, виды Хорошевского и Живописного мостов. Также гостей ждет увлекательная экскурсия о шлюзах и прохождение по уникальному судоходному участку канала, расположенному над Волоколамским шоссе. Продолжительность маршрута составляет около четырех часов.

Парки Москвы можно увидеть во время водной прогулки по маршруту «Печатники - Коломенское». При этом на данном маршруте придется пройти самый глубокий в Москве шлюз. Окончание прогулки запланировано в природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское», откуда можно продолжить уже пешую прогулку. Длится данная прогулка около 2,5 часов.