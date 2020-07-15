РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. Полицейские городского округа Мытищи задержали местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступили заявления от пяти местных жителей о кражах велосипедов из подъездов домов. Общая сумма материального ущерба составила более 78 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 49-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного Управления МУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.