РИАМО - 15 июл. ПАО «МОЭК» завершило работы на первых участках тепловых сетей, там проводили профилактику и ремонт системы теплоснабжения города для ее подготовки к осенне-зимнему периоду, подачу горячей воды возобновили более чем в 2,5 тысячах домов, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«В настоящее время после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей возобновлена подача горячего водоснабжения в 5210 зданиях, в том числе в 2546 жилых домах», - говорится в сообщении.

Все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к сезону повышенных нагрузок планируют завершить до 31 августа 2020 года.

В прошлом году во время аналогичных мероприятий выявили и отремонтировали более 13 тысяч потенциально ненадежных участков на тепловых сетях.