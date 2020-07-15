РИАМО - 15 июл. Российская Федерация и Турция достигли договоренности о возобновлении авиасообщения, планируется, что полеты начнутся уже со среды, сообщает kp.ru.
«Тurkish Airlines сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией с 1 августа. Авиакомпания заявила о намерении начать совершать перелеты в шесть городов страны: по 14 полетов в неделю в Москву, со 2 августа в Санкт-Петербург в Казань и Ростов-на-Дону - 3 августа, а в Сочи и Краснодар – 5 августа», -говорится в сообщении.
Также Россия планирует переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения. В основном это касается стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Авиасообщение между многими странами мира было прервано из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день часть стран уже снимает данные ограничения и возобновляет международные полеты.
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Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- Летальность от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в России составила 2,3%. В целом, смертность за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом.
- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
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