РИАМО - 15 июл. Депутаты Московской городской думы в среду приняли постановление, согласно которому бывший префект Восточного административного округа (ВАО) столицы Всеволод Тимофеев назначается на должность руководителя аппарата Мосгордумы с 16 июля, передает корреспондент РИАМО.

«К назначению на данную государственную должность представляется Тимофеев Всеволод Александрович, кандидатура которого рассмотрена комиссией по законодательству, регламенту, правилам и процедурам 14 июля», - сказал председатель столичного законодательного собрания Алексей Шапошников.

Он добавил, что комиссия рекомендовала Мосгордуме принять проект постановления в первом чтении, а при отсутствии поправок принять проект постановления в целом.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов добавил, что Всеволод Тимофеев хорошо подойдет на роль руководителя аппарата Московской городской думы, так как обладает всеми нужными качествами.

«Я давно знаю нашего сегодняшнего кандидата. Знаю не только как префекта, как главу управы. Да, он является и хозяйственником, и человеком культуры, что особенно меня радует. Поэтому наша комиссия с удовольствием будет приглашать вас на заседания и иногда советоваться с решением разных вопросов», - добавил Герасимов.

В свою очередь Шапошников отметил, что Тимофеев положительно зарекомендовал себя как муниципальный руководитель, хорошо знает территории, понимает жизнь москвичей. Председатель столичного парламента также отметил, что Тимофеев имеет многолетний опыт работы на различных руководящих должностях.

«Уверен, что его профессионализм, знания, личные качества станут залогом эффективной деятельности аппарата Мосгордумы», - сказал Шапошников.

Всеволод Тимофеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. Ранее работал в мэрии Москвы, возглавлял управы районов Ивановское, Перово, являлся префектом Восточного административного округа столицы.