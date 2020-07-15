РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Жители Люберец могут насладиться постановками столичных театров в режиме онлайн, в среду пройдет постановка «Орфические игры. Панк-макраме. День шестой», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В среду Электротеатр Станиславский приглашает на спектакль «Орфические игры. Панк-макраме. День шестой». Посмотреть его можно в 19:00 на странице электротеатра «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

В театре имени Е. Вахтангова состоится спектакль «Игры одиноких» по пьесе Нила Саймона в постановке Михаила Цитриняка. Посмотреть его можно в 19:00 на сайте театра. Запись спектакля будет доступна до 19 июля.