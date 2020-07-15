РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В текущем году в городском округе Люберцы комплексно благоустроят 34 дворовые территории, в рамках данных работ в каждом дворе будут установлены детские игровые площадки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году мы запланировали привести в порядок 34 дворовые территории. Помимо прочих видов работ, здесь будет произведен монтаж 34 детских игровых и 16 спортивных площадок, четыре из которых – универсальные спортивные коробки», – подчеркнул Ружицкий.

Он уточнил, что в Люберцах проведут комплексное благоустройство 24 дворов, в Октябрьском – 4, в Краскове – 3, в Томилине – 2 и в Малаховке – 1.

Кроме того, в парке «Наташинские пруды» в этом году появится детская игровая площадка площадью 1350 квадратных метров. Она будет установлена по губернаторской программе.

«Старую игровую площадку демонтировали. Приступили к подготовке основания для нового игрового пространства. Также в парке ведутся работы по установке современной спортивной площадки», – отметил Ружицкий.

На территории городского округа 990 детских игровых и спортивных площадок. Их значительная часть расположена во дворах (529 и 340 соответственно), 119 площадок установлено на территориях образовательных учреждений, еще два детских игровых городка размещены в парковых зонах.