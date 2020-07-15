РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. В подмосковном Красногорске задержали местного жителя по подозрению в краже телефона стоимостью 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от уроженца одной из республик Средней Азии о краже мобильного телефона из его квартиры в поселке Мечниково. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Ильинского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 46-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.