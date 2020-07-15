РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Отряд юнармейцев «Соколы Победы» из подмосковных Люберец побывал в музее военной формы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Последний раз ребята посещали музеи еще в марте, до начала действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«В рамках экскурсии юные патриоты познакомились с понятием «военная форма», узнали о происхождении и назначении отдельных элементов в обмундировании, проследили изменения военного мундира с начала XVIII века до современности», - говорится в сообщении.

В условиях пандемии, соблюдая все меры безопасности, юнармейцы оказывали адресную помощь пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны.