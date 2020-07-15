РИАМО - 15 июл. За минувшую ночь энергетики компании «Россети Московский регион» разобрались с последствиями непогоды, устранив аварийные нарушения электроснабжения потребителей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Московский регион 15 июля регион накрыл штормовой фронт. Ливень и гроза, град и сильный ветер наблюдались всю ночь. Как только поступило первое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, во всех филиалах компании «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности.

«В Москве не было зафиксировано ни одного случая нарушения электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

В Подмосковье сильнее других от стихии пострадали городские округа Орехово-Зуевский, Луховицы, Зарайск, Щелково, Шатура.

Основной причиной нарушения электроснабжения потребителей стало падение деревьев из глубины леса на провода.

В устранении последствий непогоды на востоке Московской области задействовали 70 бригад (240 человек) и 63 единицы спецтехники.