РИАМО - 15 июл. В среду вечерние пробки на дорогах могут доходить до девяти баллов, до 21 часа действует экстренное предупреждение, ожидаются дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Будьте осторожны на дороге. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Берегите себя», - говорится в сообщении.

О поврежденных из-за ветра знаках и светофорах следует сообщать по номеру 3210.

Ранее МЧС предупредило о кратковременном дожде, грозе и порывах ветра в 12-17 метров в секунду с 16:00 до 21:00.