РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал автомобилистов не парковаться вблизи деревьев в связи с дождливой и ветреной погодой.

По прогнозам синоптиков, до 16 июля в Подмосковье ожидается выпадение более 60% месячной нормы осадков и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

«В ЕДДС Мытищ за прошедшие сутки сигналов о завалившихся деревьях, обрыве линий электропередачи и подтоплениях не поступало. Наши экстренные службы округа в полной готовности. Сил и средств хватает. Уважаемые мытищинцы! Соблюдайте меры предосторожности: не паркуйтесь вблизи деревьев, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В случае ЧС обращайтесь в службу спасения 112», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что позвонить в службу можно со стационарного и с мобильного телефонов. По короткому номеру можно дозвониться даже при отсутствии денежных средств или сим-карты в телефоне. А в случае отключения электроснабжения в домах и квартирах можно обратиться по телефонам: «Московская объединенная электросетевая компания» - 8(800)700-40-70; «Мособлэнерго» - 8(495)995-00-99.