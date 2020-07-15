РИАМО - 15 июл. В семи муниципальных образованиях Московской области без света еще остаются 256 домов в 55 населенных пунктах, работы по восстановлению электричества ведутся, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

После сильных дождей и шквалистого ветра, которые были в Подмосковье минувшей ночью, электроснабжение было нарушено в 162 населенных пунктах (657 домов) в 13 муниципальных образованиях.

«Всего к проведению восстановительных работ привлекается группировка в количестве 400 человек, 124 единицы техники, в том числе от МЧС» 76 человек, 23 единицы техники», - говорится в сообщении.

Функционирование социально значимых объектов и объектов первоочередного жизнеобеспечения не нарушено.