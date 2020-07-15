РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В микрорайоне Климовск Подольска поздравили труженицу тыла с 90-летием и вручили ей подарки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 15 июля, свое 90-летие отметила труженица тыла Серафима Мартынова. Именинницу с этим замечательным юбилеем поздравили начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова. Ей были вручены поздравительный адрес от президента Российской Федерации, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», - говорится в сообщении.

Имениннице пожелали здоровья и всего самого наилучшего.