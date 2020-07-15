РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске ввели карантин по бешенству животных, на время карантина жителям запрещено торговать питомцами и перевозить домашних животных, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.

«В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа Подольск постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин)», – говорится в тексте документа.

Запрещаются проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз животных за пределы карантированной территории. Карантин по бешенству ввели на улице Веллинга и во всем Подольске.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.