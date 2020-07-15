РИАМО - 15 июл. На полигоне «Храброво» в Можайском городском округе Подмосковья заработала система активной дегазации, которая поможет устранить неприятные запахи, извлечь свалочный газ и превратить его в электроэнергию, говорится в сообщении пресс-службы УК «Региональный оператор».

На данный момент там обустроили 20 скважин, объединенных коллекторами в две газосборные станции. Система развернута на теле старого полигона площадью около 5 гектаров. Факельная установка подключена к коллектору и апробируется на холодный пуск. Это позволит вывести систему на проектную мощность.

«Сбор и сжигание на факельной установке при высоких температурах - самый эффективный и активно применяемый в мировой практике способ решения проблемы свалочного газа. Благодаря этой технологии количество выбросов, которые раньше невозможно было контролировать, снизится до величин, соответствующих нормам предельно допустимой концентрации», — говорится в сообщении.

Вредные выбросы в атмосферу исключены благодаря высокой температуре сжигания. В воздух поступают только безопасные вещества - углекислый газ и азот. Токсичные газы, такие как сероводород, меркаптаны, аммиак, а также пары ароматических соединений (бензол, толуол), адсорбируются на фильтре предварительной очистки либо разрушаются в процессе сжигания.

Система абсолютно безопасна для окружающей среды и позволит быстро избавиться от неприятного запаха.

По периметру отработанного тела полигона установят систему «Мокрый барьер», благодаря которой будут купированы выбросы за счет мелкодисперсного распыления водного раствора специального нейтрализующего запах концентрата. Эта система существенно снижает выбросы в случае неблагоприятных погодных условий.

Полигон «Храброво» станет пилотной площадкой для тестирования новых технологий. В дальнейшем на полигоне заработает газопоршневая станция для генерации из свалочного газа энергии, которой хватит, чтобы обеспечить КПО «Храброво» теплом и электричеством, и пиролизная установка для производства активного угля - важнейшего компонента фильтров - в количестве 100 тонн ежегодно.