РИАМО - 15 июл. Руководитель поликлинического отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Вера Балан отметила, что красота, самочувствие и благополучие женщины во многом зависят от состояния ее здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Она подчеркнула, что женское здоровье – совокупность психологических, репродуктивных и физиологических факторов, ни один из которых нельзя упускать. Поэтому необходимо регулярно посещать гинеколога, не реже одного раза в полгода.

«Хороший врач не только назначит лечение, но и станет для пациента человеком, которому можно доверять, обсудить любые вопросы, например, начало менструального цикла, половой жизни и другие темы, которые могут волновать пациентку», - отметила Балан.

Она также подчеркнула важность проведения вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте девяти лет. Прививка уберегает от возможных онкологических заболеваний репродуктивной сферы, например, рака шейки матки. В Московской области вакцинация проводится бесплатно в рамках ОМС.

«Посещать врача необходимо при подборе контрацептивов. Гормональные противозачаточные препараты остаются одним из самых надежных методов предупреждения нежелательной беременности. Ни в коем случае нельзя начинать прием препарата без предварительной консультации с врачом. Организм каждой женщины индивидуален, со своим гормональным фоном, возможно, какими-то заболеваниями. Все это обязательно учитывается при подборе препарата», - добавила врач.

Эксперт напомнила, что с возрастом у женщины снижается выработка гормонов. В этот период она может чувствовать приливы жара, потливость, головные боли, нарушение сна, смену настроения, повышенную тревожность.

Специалист отмечает, что не следует игнорировать эти симптомы, так как они могут говорить о наступлении менопаузы. Необходимо сразу обратиться к врачу, который назначит препараты для их корректировки. Наиболее эффективным методом является терапия, которая направлена на восполнение нехватки собственных гормонов.