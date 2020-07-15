РИАМО - 15 июл. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди населения России коэффициент формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 26%, сообщает Nation News.

Она также отметила, что число тяжелых случаев коронавируса в стране не превышает 3% от общего числа активных пациентов с Covid-19.

«Если в апреле это было 5,6% — это тоже показатель один из самых низких в мире, — то сегодня это практически 3%», - сказала Попова.

За прошедшие сутки в России выявлено 6422 новых случая Covid-19. Умерли 156 пациентов с коронавирусом, выздоровели 10 424 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.