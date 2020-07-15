РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Специалист молодежного центра «Максимум» Подольска рассказала прохожим о пользе здорового образа жизни и раздала памятки в рамках акции «Мы выбираем ЗОЖ», сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду на бульваре 65-летия Победы специалистом по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» была проведена акция по популяризации здорового образа жизни среди молодежи «Мы выбираем ЗОЖ». Прохожим раздавались памятки о здоровом образе жизни», - говорится в сообщении.

Здоровый образ жизни направлен на профилактику заболеваний и укрепление организма человека с помощью простых составляющих — правильного питания, занятия спортом, отказа от вредных привычек. Большой вред организму наносит курение, употребление алкоголя и наркотиков.