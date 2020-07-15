РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Подольский краеведческий музей проведет 25 июля три сборные экскурсии, в том числе по историческому центру города и усадьбе Фон Мекк в Плещееве, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский краеведческий музей 25 июля приглашает подольчан и гостей городского округа на сборные экскурсии. В 11:00 - «По старым улицам Подольска» (состоится в любую погоду, так как есть в интерактиве). Место встречи - Подольский краеведческий музей. В 12:40 - обзорная экскурсия по экспозиции Подольского краеведческого музея. В 15:00 - «Усадьба Фон Мекк в Плещееве», место встречи - около усадьбы в Плещееве», - говорится в сообщении.

Билеты нужно приобрести заранее в кассе музея. Экскурсии платные, для взрослых - 175 рублей, школьников и пенсионеров - 150 рублей, льготников - 75 рублей. Телефон музея: 8(496) 755-92-34. Адрес: Подольск, Советская площадь, 7.