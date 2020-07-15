РИАМО - 15 июл. Из-за ливня, прошедшего минувшей ночью, размыло дорогу регионального значения Ваулино – Бабаево в Можайском городском округе, она закрыта, водителей просят выбирать пути объезда, сообщил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

«Силами «Мосавтодора», администрации округа и «МосАВС» проведено обследование. С жителями деревень Хорошилово, Бабаево и Сальницы и ДНП «Мечтаево», «Лесная Губерния», «Хорошилово-1» и «Хорошилово-2», которые остались без выезда со своей территории, мы постоянно на связи, вся необходимая помощь оказывается», - сказал Абаренов.

Он подчеркнул, что при ЧП никто не пострадал. Сейчас важно в кратчайшие сроки минимизировать неудобства и восстановить дорогу.

«Уже в ближайшее время будет сделан временный деревянный мост для пешеходов. Организуем дежурство передвижного ФАПа и автобуса для проезда жителей за продуктами в ближайший магазин. На объекте остаемся до того момента, пока не будет восстановлено транспортное движение», - добавил Абаренов.

По его словам, прошедшей ночью из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в городском округе без света остались 70 населенных пунктов. Работы по восстановлению электричества велись специалистами МОЭСК всю ночь и сейчас еще продолжаются.

В муниципалитете работники продолжают устранять засоры дренажных систем и малых проточных гидронимов. Еще там, где это необходимо, производится перекачка вод с подтопленных участков.

В ликвидации последствий сильных дождей в городском округе задействованы 32 единицы техники и 128 специалистов.

«Спасибо всем нашим жителям за то, что с пониманием относитесь к сложившимися обстоятельствам. Спасибо и всем дачникам, которые прислушались к нам и на время непогоды уехали домой в Москву. В тех СНТ, где по какой-либо причине люди остались, мы выставляем посты МЧС, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь», - заключил Абаренов.